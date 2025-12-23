Il generale Mohammed Ali Ahmed Al Haddad stava tornando a Tripoli dopo una visita ufficiale in Turchia: il jet privato su cui viaggiava è precipitato
Fonte: il Post
23 Dic 2025 • 0 commenti
