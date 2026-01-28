No, non ci saranno agenti violenti per le strade di Milano, e i timori di questi giorni potevano essere fugati facilmente dal governo
Continua a leggere: Il caso dell’ICE alle Olimpiadi è montato sulla base di poco e niente
Fonte: il Post
Il caso dell’ICE alle Olimpiadi è montato sulla base di poco e niente
28 Gen 2026 • 0 commenti
No, non ci saranno agenti violenti per le strade di Milano, e i timori di questi giorni potevano essere fugati facilmente dal governo
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.