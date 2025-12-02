Mohamed Shahin è stato arrestato dopo un intervento della maggioranza di destra, e ci sono state varie manifestazioni in suo sostegno
Fonte: il Post
Il caso dell’imam di Torino detenuto in un CPR per le sue dichiarazioni sul 7 ottobre
2 Dic 2025 • 0 commenti
