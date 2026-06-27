Il collasso delle Valli di Comacchio: cosa sta accadendo a questo fragile ecosistema

L’edizione italiana di National Geographic pubblica un articolo sui problemi ecologici delle Valli di Comacchio.

L’area, in origine paludosa, è stata bonificata e i terreni destinati all’agricoltura, ma questo cambiamento ha contribuito alla subsidenza del suolo. La conseguenza è stata che buona parte della zona è ad un livello inferiore a quello del mare, e soggetta ad inondazioni in caso di piogge eccezionali, che sono più frequenti negli ultimi anni. La situazione viene tamponata drenando le acque dalle zone umide, ma il livello del terreno è talmente basso che possono essere drenate solo durante le basse maree.

Il litorale ha invece problemi di altro genere: l’erosione delle coste sabbiose. L’arretramento delle spiagge viene compensato riportando a riva il materiale proveniente da giacimenti al largo, ma quelli usati finora si stanno esaurendo.