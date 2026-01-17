Le polemiche sulla nomina di Riccardo Nocini sono finite anche in parlamento, e ora sta indagando la procura
Continua a leggere: Il concorso da professore all’università di Verona vinto dal figlio 33enne dell’ex rettore
Fonte: il Post
Il concorso da professore all’università di Verona vinto dal figlio 33enne dell’ex rettore
17 Gen 2026 • 0 commenti
Le polemiche sulla nomina di Riccardo Nocini sono finite anche in parlamento, e ora sta indagando la procura
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.