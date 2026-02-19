Un divieto alla macellazione discusso alla Camera si porta dietro dilemmi etici e preoccupazioni per un settore molto sviluppato
Continua a leggere: Il consumo di carne di cavallo in Italia, e la proposta per fermarlo
Fonte: il Post
Il consumo di carne di cavallo in Italia, e la proposta per fermarlo
19 Feb 2026 • 0 commenti
Un divieto alla macellazione discusso alla Camera si porta dietro dilemmi etici e preoccupazioni per un settore molto sviluppato
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.