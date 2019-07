Il crescente malcontento verso la democrazia [EN]

A cura di @Lowresolution.

In molti paesi sembra crescere il malcontento su come sta funzionando la democrazia. Un malcontento legato principalmente alle preoccupazioni per l’economia, i diritti individuali, l’immigrazione e al crescente distacco con la politica e le élite. È quanto sostiene il PEW in un lungo articolo in cui sono esposti i risultati di un sondaggio internazionale svolto nel 2018 in 27 nazioni in cui sono toccate varie questioni economiche, politiche, sociali e di sicurezza. Nel sondaggio l’Italia risulta tra i paesi con la posizione più negativa e preoccupata sul futuro nella maggior parte delle risposte.