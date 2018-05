Il crollo dei suicidi in Cina e la sua ragione [EN]

a cura di Uqbal

Il tasso di suicidi cinese era altissimo fino a pochi anni fa. In questi ultimi anni però si è attestato su un livello simile a quello dei Paesi occidentali, con un miglioramento nettissimo soprattutto per le donne, i cui suicidi superavano di varie volte quelli degli uomini.

Qual è la ragione di questo progresso? Secondo Human Progress è nell’inurbamento e nello sviluppo industriale, la cui innegabile durezza si è rivelata comunque migliore della miseria nerissima delle campagne.

Factory conditions can be harsh and no one is claiming they should not improve. But far worse back-breaking labour and grinding poverty often define rural existence. The option of migrating to a city to take up factory work can be a lifeline to those contemplating suicide. Leaving behind rural farms for urban factory work typically translates into higher wages and a better standard of living.