Il cuneo salino minaccia l’agricoltura

L’articolo di Alessia Zanetti per Il BoLive analizza il fenomeno del cuneo salino, ovvero l’intrusione di acqua salata nelle zone costiere, che sta diventando una minaccia crescente per l’agricoltura globale. Questo processo, aggravato dal cambiamento climatico e da attività umane come l’eccessivo prelievo di acqua dolce, porta alla salinizzazione dei suoli, riducendo la fertilità e danneggiando le colture. Le aree più colpite includono i delta fluviali del Mediterraneo, dell’Asia meridionale e del Sud-Est asiatico. Uno studio dell’Università di Padova ha mappato per la prima volta le zone agricole costiere vulnerabili, stimando che circa 87 milioni di ettari siano a rischio. Il fenomeno minaccia la sicurezza alimentare globale e richiede strategie di adattamento urgenti, come l’uso di colture resistenti al sale e una gestione sostenibile delle risorse idriche.