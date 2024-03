Il dibattito sulla «tessera a punti» per la salute

Su lavoce.info un dibattito sulla proposta della «tessera a punti» per la salute di Guido Bertolaso.

La proposta dell’Assessore al welfare lombardo mira ad incentivare i cittadini a partecipare a vari programmi di salute pubblica. Più si partecipano a programmi di prevenzione e di salute pubblica (o si tengono comportamenti corretti e salutari), più si riceverebbero degli incentivi ancora da definire.

Da una parte la voce critica di Vitalba Azzollini:

In un’epoca in cui il ricorso alle tecnologie diventa sempre più invasivo, la valutazione degli impatti del loro utilizzo sulla dimensione privata degli individui dev’essere oltremodo attenta. Il rischio è che iniziative oggi configurate come stimoli a comportamenti virtuosi possano evolvere in una valutazione sistematica dei cittadini ai fini più vari. Peraltro, in un sistema liberale, non può ritenersi auspicabile che una autorità decida, con un certo paternalismo, i comportamenti da seguire in base a una scala di valori da essa definita. Infine, la tendenza in atto a incentivare il cittadino a cedere propri dati personali in vista di un “premio” non può che destare allarme in chi reputa che la privacy sia un diritto inviolabile, e non invece un bene monetizzabile.