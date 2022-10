Il divario politico di genere negli USA sta esplodendo [EN]

Un articolo di Daniel Cox pubblicato su Substack parla delle tendenze elettorali fra i giovani negli Stati Uniti. In quella fascia d’età, c’è un crescente divario fra le opinioni politiche degli uomini e delle donne, in quanto le donne giovani sono diventate molto più liberal dei loro coetanei uomini. Come risultato, il divario politico fra giovani uomini e giovani donne è in forte crescita.

Cox propone varie possibili spiegazioni. Dato che le opinioni politiche delle donne tendono a mutare molto in senso conservatore dopo il matrimonio, il fatto che la gente si sposi sempre meno e sempre più tardi porta ad avere più donne nubili di sinistra. Altri fattori possono essere il fatto che le giovani donne, rispetto agli uomini, vadano di più all’università (negli USA ci sono tre donne ogni due uomini fra gli studenti universitari), e che siano sempre meno religiose: entrambi i fattori sono statisticamente legati a opinioni più liberal. Un’altra possibile spiegazione è che le giovani donne tendano a essere più lesbiche e bisex dei loro coetanei uomini, un altro elemento associato a un’identità di sinistra. Infine, il #MeToo sembra avere influenzato molto di più le opinioni delle giovani donne, rispetto alle donne più anziane, e sembra averle portate anche a cambiare le loro priorità in politica.

Insomma, quali che siano le cause, il trend sembra essere ormai chiaro.

Of course, the constellation of forces pushing young women left is by no means a permanent guarantee. Political positions are not static and evolve as we age for a variety of reasons. None of this is to presuppose that young women will rush to embrace traditional gender norms or roles if they get married or raise children, but our social circumstances are shown to exert considerable influence over our behavior and beliefs. For now, it appears young women are poised to become a powerful political force, one that will shape the fortunes of both political parties for years to come.