L’Hotel House di Porto Recanati è un gigantesco condominio fatiscente e di fatto inabitabile: e però ci abitano duemila migranti, costretti tra le altre cose a fare moltissime scale
Fonte: il Post
Il ghetto verticale
12 Mar 2026 • 0 commenti
