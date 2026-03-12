un sito di notizie, fatto dai commentatori

Il ghetto verticale

12 Mar 2026 di hookii0 commenti

L’Hotel House di Porto Recanati è un gigantesco condominio fatiscente e di fatto inabitabile: e però ci abitano duemila migranti, costretti tra le altre cose a fare moltissime scale
Fonte: il Post


