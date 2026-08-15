Il giro di affari dei crypto casinò e del gioco illegale online

Il New York Times pubblica i risultati di una lunga inchiesta fatta dai suoi giornalisti sul fenomeno dei siti online di scommesse.

Le modalità con cui l’inchiesta è stata condotta sono queste:

To understand how these sites built an online marketing machine, The Times analyzed hundreds of videos produced by gambling streamers, sifted through thousands of messages in online chat rooms, obtained private messages sent by casino representatives and reviewed cryptocurrency data from gamblers and the casinos. The Times also spoke to more than two dozen people who worked in the crypto casino world, including affiliate streamers, marketing managers and casino employees. Some said it was an open secret that the marketing practices could encourage gambling addictions and entice underage gamblers.

Le conclusioni sono che i siti di scommesse operano in un vuoto normativo: autorizzazioni ad operare concesse da paesi diversi da quelli i cui sistemi giuridici proteggono i consumatori, oppure attività non classificate come “scommesse” perché i clienti non opererebbero con denaro vero, ma con denaro virtuale…

Il sistema si sostiene soprattutto grazie all’attività di streaming dei cosiddetti “affiliati”, persone che convincono i followers a scommettere sugli eventi più vendibili o più straordinari, e che sono pagate con una percentuale dei soldi giocati. Le conseguenze sociali più gravi sono che alcuni -soprattutto i giovanissimi- sviluppano una dipendenza patologica dal gioco d’azzardo, rimettendoci in soldi e in salute.