Dopo giorni di polemiche ha detto che alcuni suoi funzionari ci saranno ma svolgeranno attività di indagine all’interno del consolato statunitense
Fonte: il Post
Il governo ha chiarito che ruolo avrà l’ICE alle Olimpiadi
27 Gen 2026 • 0 commenti
