La ministra Bernini ha dovuto mettere una pezza in corsa ad alcuni pasticci vistosi sulle graduatorie, e ha già annunciato altri cambiamenti
Fonte: il Post
Il governo ha già riformato la riforma del test di medicina
23 Dic 2025 • 0 commenti
