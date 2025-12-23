È una delle più popolari del paese e ha indipendenza editoriale: secondo le opposizioni è un altro tentativo di indebolire la libertà di stampa
Fonte: il Post
Il governo israeliano ha deciso di chiudere la radio dell’esercito
23 Dic 2025 • 0 commenti
