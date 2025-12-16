Nei centri di accoglienza i corsi di lingua sono quasi spariti, per gli effetti del decreto Cutro: così per i migranti è ancora più difficile integrarsi
Il governo non vuole che i richiedenti asilo imparino l’italiano
16 Dic 2025 • 0 commenti
