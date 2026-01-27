La coalizione di centrosinistra di Pedro Sánchez ha approvato un decreto per regolarizzare fino a 500mila immigrati irregolari, senza passare dal parlamento
Fonte: il Post
Il governo spagnolo continua a distinguersi sull’immigrazione
27 Gen 2026 • 0 commenti
