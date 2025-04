Il linguaggio dei bonobo

The Conversation ospita un articolo di Mélissa Berthet sulla comunicazione tra i bonobo.

Un nuovo studio ha dimostrato che la comunicazione vocale tra i bonobo, i nostri parenti più stretti insieme agli scimpanzé, utilizza la composizionalità, proprio come il linguaggio umano. La composizionalità è la capacità di combinare unità significative per creare strutture più grandi con un significato derivato dalle sue parti.

I ricercatori hanno identificato il significato delle singole vocalizzazioni dei bonobo e delle loro combinazioni, analizzando più di 300 parametri contestuali. Questo ha portato alla creazione di una sorta di “dizionario bonobo”, un passo importante per comprendere la comunicazione animale.

Lo studio ha evidenziato che i bonobo utilizzano combinazioni di chiamate che seguono la composizionalità semplice e non banale, simile alle strutture più complesse della lingua umana. La capacità dei bonobo di creare significati complessi potrebbe avere radici evolutive profonde, suggerendo che il nostro antenato comune di circa 7 milioni di anni fa avesse già questa abilità.

Questa scoperta non solo amplia la nostra comprensione della comunicazione animale, ma mette in discussione l’idea che il linguaggio composizionale sia esclusivamente umano.

Ne parla anche ScienceMag:

Employing a robust multi-step methodology derived from previous studies of human language, the researchers investigated whether bonobo call combinations adhered to compositional principles. To their astonishment, the analysis uncovered distinct patterns in the way bonobo calls are structured. It became evident that these vocalizations are not mere random assortments of sounds but rather integrate into four identifiable compositional frameworks.

Three of these frameworks exhibited a nontrivial compositionality consistent with the sophisticated nature of human language. This revelation indicates a remarkable similarity in the communication structures of bonobos and humans, suggesting that the evolutionary trajectory of communication may be more intertwined than previously thought. Such findings prompt a reevaluation of the parameters that define language and communication across species.

The process of comprehending bonobo communication is further enhanced by an understanding of their social structures. Living in family groups, bonobos engage in various social interactions that influence their vocal behaviors. These complex social dynamics may play a crucial role in how they form and convey meanings through vocalizations. The nuanced relationships and interactions between bonobos not only provide insight into their communication but also offer a window into the evolutionary aspects of language development.