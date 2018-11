Il ministro degli interni britannico attaccato per un tweet sui “pedofili asiatici” [EN]

A cura di @perodatrent.

In un articolo del Guardian si parla di Sajid Javid, ministro degli interni britannico di origini pakistane che è stato attaccato per un tweet in cui esprimeva soddisfazione per la condanna di una banda criminale che aveva ripetutamente stuprato un gruppo di bambine e ragazze.

Il motivo degli attacchi è stato l’uso dei termini “Asian paedophiles” per descrivere i delinquenti. La parola ‘“Asian” è un termine usato in UK nel linguaggio politicamente corretto per evitare di nominare la nazionalità di un accusato, ma tutti lo interpretano come “pakistano”.

Shoaib Khan, a human rights lawyer, said: “This tweet is irresponsible, dangerous and divisive. It is unbelievable that it is a genuine tweet from a serving home secretary […] Defining these criminals by their ethnicity is also playing right into the hands of the far right.”