Il conflitto tra Russia e Ucraina, tra alti e bassi, ha negli ultimi anni occupato molto spazio sui giornali e in generale nel dibattito mediatico. Al netto della cronaca, molto spazio è stato preso da opinioni legate sostanzialmente a prese di posizione, o a previsioni aleatorie degli esiti. In un interessante articolo su Dissipatio, John Florio propone un’analisi alternativa, che volontariamente non promuove una presa di posizione.

Diritto, potenza e disordine in Ucraina: la guerra ha mostrato i limiti di una strategia fondata sull’idea che la superiorità tecnologica, l’attrito economico e la prosecuzione indefinita del conflitto possano condurre alla vittoria.

L’articolo muove da una premessa di metodo prima ancora che di merito: che il disordine globale vada analizzato con un metodo, e che il caso ucraino sia interessante non perché esaurisca il problema ma perché vi si concentrano quasi tutte le illusioni del dibattito corrente. Tra queste l’autore colloca la fede nella tecnologia, la confusione tra diritto e potenza e — è il punto su cui insiste di più — l’idea che spiegare equivalga a giustificare. La conseguenza polemica è esplicita: rispondere alla domanda sulle cause della guerra con la sola formula dell’imperialismo di Putin è rassicurante, ma dispensa dall’analisi; l’autore la definisce una risposta di pancia, e vi contrappone la fatica del concetto, con Hegel e Nietzsche chiamati a stigmatizzare tanto l’appiattimento manicheo quanto l’oscurità che si spaccia per profondità. Dichiara anche il proprio criterio di lettura: non l’autorità di chi scrive, ma la consistenza dell’argomento.

Da qui una struttura in quattro parti, dedicate a 4 punti cruciali:

Il primo punto afferma che la Russia non deve vincere. Non se ne discute la premessa giuridica ma la praticabilità: infliggere perdite non equivale a imporre una sconfitta strategica, e in una guerra d’attrito pesa la capacità di assorbirle nel tempo. Di qui la critica all’idea che il drone abbia sospeso i fondamentali dell’arte della guerra, e il richiamo a Gilpin sui costi che una potenza accetta quando ritiene in gioco interessi esistenziali.

Il secondo punto riconosce che Putin non ha mai voluto negoziare. Ricostruzione di Istanbul 2022, della bozza ucraina del 29 marzo e della visita di Johnson a Kiev, insieme alle previsioni occidentali smentite sulle scorte missilistiche e sull’economia russa. Il rilievo centrale: nel 2022 si combatteva per migliorare la posizione negoziale di Kiev, oggi perché è peggiorata.

Il terzo punto affronta la “minaccia russa”. Si risale al 1991 e al “momento unipolare”, con Simms e il cable di Burns del 2008. L’allargamento a est è letto come divergenza tra la sfera normativa del diritto e quella concreta della potenza; con Bull, il diritto internazionale nasce dalla prassi degli Stati anziché precederli.

Il quarto punto parla di cosa dovrà fare l’Europa quando il conflitto sarà finito: Vincere la pace. Dal come vincere la guerra al quale ordine costruire dopo: il 1815 contro Versailles, e l’alternativa tra un sistema con la Russia e un equilibrio armato permanente contro di essa. Chiude con Metternich e con la tesi che «vincere una guerra e costruire un ordine sono due mestieri completamente diversi».

La distinzione tra sfera del diritto e sfera della potenza descrive la realtà internazionale, o finisce per legittimarla?

E la tesi conclusiva — che nessun ordine continentale possa espellere dalla propria architettura una delle maggiori potenze del continente — regge alla prova del caso ucraino, o presuppone già la risposta?