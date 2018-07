Il NHS inglese pronto a tagliare 17 tipi di interventi chirurgici inutili

A cura di @Perodatrent.

Il Guardian riporta che il sistema sanitario inglese ha stilato una lista di 17 interventi chirurgici giudicati futili, con lo scopo di risparmiare sulle spese mediche. In Inghilterra questi interventi sono eseguiti 350.000 volte all’anno, e il NHS spera di farne 100.000 di meno, risparmiando 200 milioni di sterline. Il direttore di NHS England afferma che:

“I’m confident there is more to be done”, adding that the list of 17 operations formed “the first stage” of rooting out futile treatments that are believed to cost taxpayers £2bn a year.