Il nostro autismo quotidiano

A cura di @cocomeraio.

Cosa significa vivere con un figlio autistico ? Un genitore famoso Stefano Belisari, più conosciuto come Elio, ne parla con Michele Serra sul Venerdì di Repubblica insieme allo psicologo Lucio Moderato. Emergono l’impegno giornaliero di affrontare una condizione molto studiata ma ancora non ben definita, spesso incompresa da altri genitori, il rischio di cadere vittima, per ignoranza o per disperazione, nella trappola dei truffatori che propongono cure miracolose, i limiti di un associazionismo troppo parcellizzato, privo di strutture nazionali.

