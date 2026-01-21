Continua a leggere: Il Parlamento Europeo ha rimandato l’approvazione dell’accordo con il Mercosur, chiedendo un parere alla Corte di Giustizia europea
Fonte: il Post
Il Parlamento Europeo ha rimandato l’approvazione dell’accordo con il Mercosur, chiedendo un parere alla Corte di Giustizia europea
21 Gen 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Il Parlamento Europeo ha rimandato l’approvazione dell’accordo con il Mercosur, chiedendo un parere alla Corte di Giustizia europea
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.