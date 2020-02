Il patriarcato è troppo potente per crollare?

Questo articolo di Lurie Penny è uscito nel numero 1345 di Internazionale; l’originale era stato pubblicato su The Baffler con il titolo Is patriarchy too big to fail?

Alla radice della parola “privilegio” c’è il “diritto privato”, il che significa che puoi riscrivere le regole in base ai tuoi interessi o ignorarle. Dove il sistema dei privilegi è robusto, la corruzione, gli abusi e la violenza sessuale non sono aberrazioni. Trump e Weinstein si consideravano intoccabili, sono stati trattati come intoccabili, e la possibilità di aggredire impunemente le donne non era solo un beneficio accessorio. Gli abusi, compresi quelli sessuali, sono e rimangono alla base del modo in cui funziona il potere nelle industrie e nelle istituzioni costruite sulla complicità. La prova del potere è sempre quante cose puoi fare senza doverne rendere conto. Per uomini come Trump, farla franca è un marchio di fabbrica. Trump fa appello a un gruppo di codardi il cui massimo desiderio è farla franca come lui.

(…)

La domanda è se i meccanismi della democrazia sono in qualche modo in grado di controllare uomini così, tiranni arroganti senza un minimo di coscienza. E la risposta è no. Questi processi spettacolo sono un test per vedere se questo tipo di cose possono essere risolte in modo civile, un test sulla forza della democrazia e sulla decenza sociale.