Fonte: il Post
Il pattinaggio di figura oggi è una questione soprattutto di salti
20 Nov 2025 • 0 commenti
Un tempo quasi non esistevano, oggi i vari Axel, Lutz e Salchow sono il fulcro delle esibizioni e vengono fatti con sempre più rotazioni
