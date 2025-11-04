Continua a leggere: Il Perù ha interrotto le relazioni diplomatiche col Messico, perché ha dato asilo a una sua ex prima ministra accusata di ribellione
Fonte: il Post
Il Perù ha interrotto le relazioni diplomatiche col Messico, perché ha dato asilo a una sua ex prima ministra accusata di ribellione
4 Nov 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: Il Perù ha interrotto le relazioni diplomatiche col Messico, perché ha dato asilo a una sua ex prima ministra accusata di ribellione
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.