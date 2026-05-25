In 42 comuni quest’anno ci saranno attività dal 31 agosto: una sperimentazione meno ambiziosa rispetto ai propositi iniziali, ma è già qualcosa
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Fonte: il Post
Il piano dell’Emilia-Romagna per anticipare l’inizio di scuola
25 Mag 2026 • 0 commenti
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