Il più giovane tra i ghiacciai

Nessuno al mondo ha visto un ghiacciaio crescere praticamente dal primo fiocco di neve. Il ghiacciaio Tulutsa, risalente a 25 anni fa, è il nuovo ghiacciaio in più rapida crescita al mondo: ne parla Severe Weather.

Mentre la maggior parte dei ghiacciai di montagna si stanno riducendo o scomparendo a causa del riscaldamento globale, questo ghiacciaio statunitense continua ad avanzare a un ritmo accelerato.

Tulutsa glacier has largely remained out of sight of the public. Even more surprising than its location is the fact that the glacier continues to grow while most others around the world are in fast retreat.Over the recent decades this baby glacier grew into the Hulk it is today and it’s growing in thickness by up to 15 meters per year. Once united from two glacier tongues, now this single huge glacier allows scientists and glaciologists to face something extremely rare around the world. A glacier that is not retreating!