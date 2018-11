A cura di @puntino.

Michele Filippini spiega su Jacobin Italia l’importanza del pensiero di Ernesto Laclau per chi vuole contrastare il populismo sovranismo.

Dalle pagine dei suoi libri possiamo recuperare almeno tre insegnamenti utili per salvare il populismo democratico dalla deriva sovranista.

Il primo è proprio che… il popolo non esiste. Non esiste come dato biologico, non esiste come espressione di un’“omogeneità culturale”, non esiste nemmeno come entità sociologicamente definibile.