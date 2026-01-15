Sull’inchiesta ci sono ancora poche informazioni, si sa che è per peculato e corruzione e che la sede del Garante è stata perquisita
Fonte: il Post
Il presidente del Garante della privacy Pasquale Stanzione è indagato
15 Gen 2026
