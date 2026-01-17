Continua a leggere: Il presidente dell’Uganda Yoweri Museveni ha vinto delle elezioni molto contestate, e governerà per il settimo mandato consecutivo
Fonte: il Post
Il presidente dell’Uganda Yoweri Museveni ha vinto delle elezioni molto contestate, e governerà per il settimo mandato consecutivo
17 Gen 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Il presidente dell’Uganda Yoweri Museveni ha vinto delle elezioni molto contestate, e governerà per il settimo mandato consecutivo
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.