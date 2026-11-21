David J. Bier del Cato Institute (un think tank libertario statunitense) analizza i dati relativi ai flussi di migranti negli USA durante l’ultima presidenza Trump.
In generale sono diminuiti non solo gli arrivi irregolari (che avevano già cominciato a scendere prima del 2025), ma anche e soprattutto quelli di immigrati regolari: gli USA hanno semplicemente rilasciato meno visti, principalmente tramite l’istituzione di una lista di paesi vietati che comportano un diniego automatico.
Particolarmente colpiti sono stati i cosiddetti visti K per fidanzati/e e coniugi di cittadini statunitensi, i visti studenteschi, e i visti H1B e visti H4 per i relativi familiari, con una nuova stretta in vista per le grandi compagnie tech. La riduzione più drastica riguarda però i numeri dell’accoglienza dei rifugiati (diminuiti del 90% sotto la presidenza Trump). Inoltre, la decisione del governo di bloccare tutti gli ingressi legali dei richiedenti asilo ai valichi di frontiera (con l’unica eccezione per i rifugiati sudafricani bianchi) ha permesso un crollo di quegli ingressi del 99,9% dal dicembre 2024.
When we put together the full picture of legal and illegal immigration, we see that President Trump has indeed cut legal entries far more than illegal entries in absolute terms. The available information suggests that about 2.7 times as many legal entries are being stopped as illegal entries: 144,569 versus 53,128. Among the cuts to immigration, three-quarters (73 percent) were from legal entries, not illegal entries. (…)
These cuts to legal immigration are harming US citizens seeking to reunite with their spouses, fiancés, children, and other relatives. They are also undermining US prosperity and increasing the US deficit. But they also illustrate the central misconception about the Trump administration’s immigration agenda. It is not about stopping “illegal” immigration. It is a broader assault on all types of immigration. As Americans debate the path forward on immigration, that’s a reality everyone should understand.
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