David J. Bier del Cato Institute (un think tank libertario statunitense) analizza i dati relativi ai flussi di migranti negli USA durante l’ultima presidenza Trump.

In generale sono diminuiti non solo gli arrivi irregolari (che avevano già cominciato a scendere prima del 2025), ma anche e soprattutto quelli di immigrati regolari: gli USA hanno semplicemente rilasciato meno visti, principalmente tramite l’istituzione di una lista di paesi vietati che comportano un diniego automatico.

Particolarmente colpiti sono stati i cosiddetti visti K per fidanzati/e e coniugi di cittadini statunitensi, i visti studenteschi, e i visti H1B e visti H4 per i relativi familiari, con una nuova stretta in vista per le grandi compagnie tech. La riduzione più drastica riguarda però i numeri dell’accoglienza dei rifugiati (diminuiti del 90% sotto la presidenza Trump). Inoltre, la decisione del governo di bloccare tutti gli ingressi legali dei richiedenti asilo ai valichi di frontiera (con l’unica eccezione per i rifugiati sudafricani bianchi) ha permesso un crollo di quegli ingressi del 99,9% dal dicembre 2024.