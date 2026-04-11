Almeno per ora, i colloqui proseguono nella notte: le delegazioni di Iran e Stati Uniti si sono parlate faccia a faccia, ma il futuro di Hormuz resta un problema
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Fonte: il Post
Il primo giorno di negoziati non ha portato svolte
11 Apr 2026 • 0 commenti
Almeno per ora, i colloqui proseguono nella notte: le delegazioni di Iran e Stati Uniti si sono parlate faccia a faccia, ma il futuro di Hormuz resta un problema
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