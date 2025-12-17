Alcuni politici di estrema destra della sua coalizione si erano fotografati copiando un gesto razzista costato il titolo a Miss Finlandia
Fonte: il Post
17 Dic 2025 • 0 commenti
Alcuni politici di estrema destra della sua coalizione si erano fotografati copiando un gesto razzista costato il titolo a Miss Finlandia
