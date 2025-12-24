Per la vigilia di Natale del 1925 un noto scrittore inglese raccontò una storia ispirata all’orso di peluche di suo figlio, e fu l’inizio di un marchio milionario
Continua a leggere: Il primo racconto in cui apparve Winnie the Pooh, 100 anni fa
Fonte: il Post
Il primo racconto in cui apparve Winnie the Pooh, 100 anni fa
24 Dic 2025 • 0 commenti
Per la vigilia di Natale del 1925 un noto scrittore inglese raccontò una storia ispirata all’orso di peluche di suo figlio, e fu l’inizio di un marchio milionario
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.