Il progetto 1000 cafés per la Francia rurale

In Francia, come in buona parte del mondo, si osserva lo spopolamento delle zone rurali per la città. Piccoli villaggi vengono pian piano abbandonati a cui segue la chiusura di servizi in una spirale di decadenza. Nonostante ciò, più del 30% della popolazione vive ancora in paesi con meno di 3500 abitanti, ma nel 60% di questi comuni non c’è più alcun esercizio commerciale.

In questo scenario è stato lanciato il progetto 1000 cafés [FR] che si propone di finanziare la ristrutturazione e rinascita dei caffè nei villaggi che ne sono rimasti privi. Questi spazi, secondo gli ideatori del progetto, dovrebbero poi evolvere aggiungendo servizi come aggregatore sociale, deposito postale, rivendita di pane e spazio di co-working.

Ne parla anche questo articolo, in inglese, su Slate e questo, in italiano, sul gamberorosso.

Immagine da pxhere.