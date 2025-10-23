Il ragazzo e l’airone – (feat Stefano Serra) – Parte 1

31 gennaio 2024
SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.
Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.
In questa prima parte Fabio Antonelli, con l’esimio Stefano Serra, inizia l’esplorazione delle musiche dell’ultimo capolavori di casa Ghibli: Il ragazzo e l’airone
In questa prima parte di episodio andiamo a parlare della colonna sonora del film di Hayao Miyazaki “il ragazzo e l’airone”, curata dal compositore Joe Hisaishi, con un occhio particolare alla storia di Hisaishi e dello studio Ghibli
Come ospite e coinquilino per questo episodio: Stefano Serra
Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube
