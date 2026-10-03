Il rapporto dell’intelligence che evidenzia il ruolo chiave di LFI nei disordini francesi

Le Figaro ha ottenuto l’accesso ad alcune analisi dei servizi segreti sotto il controllo del prefetto di polizia di Parigi. In una recente nota, di cui vengono pubblicati degli estratti, i funzionari allertano i loro superiori e riesaminano gli eventi per comprendere meglio come la rivolta stia prendendo piede, alimentata, a loro dire, dagli elementi più radicali della sinistra.

Il Primo Ministro Sébastien Lecornu ne è convinto: “LFI e i suoi rappresentanti di estrema sinistra” sono “all’origine del movimento” che è degenerato in “violenza urbana “, afferma con sicurezza il capo dello Stato. Il suo ufficio fa notare che, il 29 settembre, una ventina di funzionari nazionali eletti di LFI erano effettivamente “coinvolti nel movimento “, da Lille a Rennes, passando per Tolosa, Albi, Rouen, Clermont-Ferrand, Bègles e Avignone.