Il partito di estrema destra sta attaccando La France insoumise, di estrema sinistra e coinvolta nel caso, per provare a normalizzarsi
Continua a leggere: Il Rassemblement National ha trovato un’occasione nel dibattito sull’omicidio di Quentin Deranque
Fonte: il Post
Il Rassemblement National ha trovato un’occasione nel dibattito sull’omicidio di Quentin Deranque
19 Feb 2026 • 0 commenti
Il partito di estrema destra sta attaccando La France insoumise, di estrema sinistra e coinvolta nel caso, per provare a normalizzarsi
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.