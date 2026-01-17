Ma ha attribuito la responsabilità delle morti agli Stati Uniti e a Israele
Continua a leggere: Il regime iraniano ha riconosciuto per la prima volta che durante le recenti proteste sono state uccise «migliaia» di persone
Fonte: il Post
Il regime iraniano ha riconosciuto per la prima volta che durante le recenti proteste sono state uccise «migliaia» di persone
17 Gen 2026 • 0 commenti
Ma ha attribuito la responsabilità delle morti agli Stati Uniti e a Israele
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.