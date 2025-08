Il ritratto della libertà

Uno dei ritratti più memorabili della storia dell’arte, quello di Juan de Pareja dipinto da Velazquez, è l’immagine di uno schiavo sul punto di essere liberato.

Nel 1649 il pittore, a distanza di vent’anni dalla prima, arriva per la seconda volta in Italia accompagnato dal suo fedele servitore e braccio destro e lo immortala in un capolavoro molto probabilmente per sciogliersi un po’ le mani dopo mesi di inattività, come se un centometrista dopo mesi in poltrona si alzasse e facesse il record del mondo.

Ma questo viaggio riserverà a Velazquez dei risvolti agrodolci (forse più agri che altro) ai quali non avrà mai modo di porre rimedio. Andiamo a vedere di che si tratta.