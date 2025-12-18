Il Signore degli Anelli – (feat Mauro Zingarelli & Marco Cioni) – Parte 3

20 novembre 2024

Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.

SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.

In questa terza parte dedicata alla colonna sonora de Il Signore degli Anelli, Fabio Antonelli ci parlerà dei temi di Gondor e Rohan, sempre con l’impagabile contributo di Mauro Zingarelli e Marco Cioni

In questo terzo episodio di SuonA Tipo Bene dedicato a Il Signore degli Anelli approfondiamo lo sviluppo tematico della trilogia, concentrandoci in particolare sui temi musicali associati a Rohan e Gondor. Insieme con me in questo episodio: il regista, autore e divulgatore di cinema Mauro Zingarelli (@zingamau‬) e il produttore Marco Cioni della ‪@Slimdogs‬