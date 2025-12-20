Il caposala del palazzo presidenziale francese è stato arrestato con l’accusa di aver sottratto argenti e porcellane dal valore di decine di migliaia di euro
Fonte: il Post
Il sospettato dei furti all’Eliseo è il maggiordomo, davvero
20 Dic 2025 • 0 commenti
