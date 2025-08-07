Il tema di Halloween (1978)

29 novembre 2022
SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.
Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.
In questa puntata Fabio Antonelli, stavolta in solitaria, parla della colonna sonora di uno dei più amati (se non il più amato) film horror della storia: Halloween
In questo episodio andiamo a parlare della colonna sonora del film Halloween la notte delle streghe, film cult del 1978 diretto e musicato da John Carpenter. Un episodio rapido come i 3 giorni che ci vollero a scrivere la colonna sonora di questo film.
Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube
