un sito di notizie, fatto dai commentatori

Il tema di Halloween (1978)

7 Ago 2025 di Hookii0 commenti

29 novembre 2022

SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.

Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.

In questa puntata Fabio Antonelli, stavolta in solitaria, parla della colonna sonora di uno dei più amati (se non il più amato) film horror della storia: Halloween

In questo episodio andiamo a parlare della colonna sonora del film Halloween la notte delle streghe, film cult del 1978 diretto e musicato da John Carpenter. Un episodio rapido come i 3 giorni che ci vollero a scrivere la colonna sonora di questo film.

Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.