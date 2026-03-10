In due, e insieme con le loro guide, hanno vinto sei medaglie su sei gare di sci alpino: per lui oggi è arrivata la prima d’oro di queste Paralimpiadi, per lei un argento
Continua a leggere: Il terzo giorno di Paralimpiadi con medaglie di Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli
Fonte: il Post
Il terzo giorno di Paralimpiadi con medaglie di Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli
10 Mar 2026 • 0 commenti
In due, e insieme con le loro guide, hanno vinto sei medaglie su sei gare di sci alpino: per lui oggi è arrivata la prima d’oro di queste Paralimpiadi, per lei un argento
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.