Il VELENO PERFETTO: la VERA Storia dell’ARSENICO

Il canale Youtube Supposte Mentali propone la storia di uno dei veleni più usati, nella finzione romanzesca come nella storia.

Signore e signori, sua Maestà: l’Arsenico

L’arsenico è stato definito per secoli il Re dei Veleni. La sua storia si intreccia con quella della celebre famiglia Borgia. Lo usavano davvero per eliminare i loro nemici, oppure siamo davanti a una delle più grandi campagne di disinformazione del Rinascimento? In questo video ripercorriamo la storia dell’arsenico: dalla leggendaria Cantarella alla leggenda nera dei Borgia, dal mistero della morte di Papa Alessandro VI al caso di Napoleone, passando per la nascita della moderna tossicologia forense e… se questo potente veleno avesse anche un’utilità nella ricerca clinica? Come sempre, il video ha finalità esclusivamente divulgative e le informazioni in esso contenute non costituiscono un consiglio medico. L’arsenico è un veleno letale, anche a piccole dosi.