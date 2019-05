Immigrazione e multiculturalismo. Il silenzio degli «accoglienti»

A cura di @Apollyon.

Un editoriale di Ernesto Galli della Loggia recensisce l’ultimo libro del linguista Raffaele Simone e fa alcune considerazioni critiche sulla cosiddetta “retorica dell’accoglienza” circa le politiche migratorie in Europa negli ultimi anni

Che cosa sostiene di così scandaloso per il benpensante progressista il libro di cui stiamo parlando? Innanzitutto un criterio di metodo: «Non c’è nessun immigrato, in quanto persona, leggiamo, che visto da vicino, non susciti compassione e impulso al soccorso (…). Ma si possono osservare i fenomeni collettivi persona per persona?». Simone non ha dubbi: non è possibile. L’immigrazione verso l’Europa è un evento di una tale vastità potenziale che, incontrollato, non potrebbe che condurre questa parte del mondo a un’autentica catastrofe, più o meno analoga a quella rappresentata a suo tempo dalle invasioni barbariche.