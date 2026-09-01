In attesa della 83a Mostra del Cinema di Venezia

La 83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è organizzata dalla Biennale di Venezia e diretta da Alberto Barbera; si svolgerà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre 2026.
Buongiorno Mandria.
Come di consueto, anche quest’anno seguiremo da vicino la Mostra del Cinema di Venezia, grazie al nostro Mambombuti, che dal 2 al 12 settembre sarà l’inviato speciale sul posto.
Come ogni anno, il sito della Biennale di Venezia presenta i film in concorso, oltre alle opere Fuori Concorso, la selezione di Classici restaurati e le Proiezioni Speciali.
Già da questa sera inizieranno le proiezioni per il pubblico: dal 1 settembre al 12 settembre, ogni sera, su invito o tramite acquisto del biglietto, verrà proiettato per il pubblico uno dei film delle sezioni della Mostra del Cinema. Il segnale d’inizio verrà dato dal film del 1967 “Col cuore in gola“, regia di Tinto Brass, che fa parte della sezione Classici. Potrete trovare qui il programma delle proiezioni.
Buona Mostra
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