Ci sono diversi riscontri che la sua vicenda fosse legata al caso di un ex ministro venezuelano accusato di riciclaggio e sposato con un’italiana
Continua a leggere: In che senso Alberto Trentini è stato una “pedina di scambio”
Fonte: il Post
In che senso Alberto Trentini è stato una “pedina di scambio”
2 Feb 2026 • 0 commenti
Ci sono diversi riscontri che la sua vicenda fosse legata al caso di un ex ministro venezuelano accusato di riciclaggio e sposato con un’italiana
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.